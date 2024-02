Riesi. Al via l’8 febbraio il Carnevale riesino 2024, con sfilate di carri, spettacoli per grandi e bambini

RIESI. Avrà inizio giovedì 8 febbraio il Carnevale a Riesi con l’atteso Carnevale dei Bambini. L’evento si svolgerà presso la villa “La LInia” e prenderà il via alle ore 17,30.

Il Carnevale dei Bambini prevede tutto un pomeriggio in maschera, con animazione, mascotte, dolci a tema, zucchero filato e tanta allegria, a cura dell’Associazione Il Paese delle Meraviglie, Imparo divertendomi e La Fabbrica dei Sorrisi.

Un evento che, di fatto, aprirà i festeggiamenti del Carnevale riesino che prevede altri momenti significativi come Carnevale Insieme presso la Palestra San Salvatore alle 17,30, e poi ancora la sfilata dei carri allegorici per le vie del centro abitato nei giorni di sabato 10, domenica 11, lunedì 12 e martedì 13 febbraio. Previsti anche diversi spettacoli musicali e di intrattenimento nel corso delle serate in cui si articolerà il Carnevale riesino destinato a fare la gioia di grandi e piccoli.