Presunti abusi sessuali su bambini in una scuola d’infanzia: arrestato 21enne dai Carabinieri

Un giovane di 21 anni, in servizio in una scuola d’infanzia paritaria (ma della quale non è dipendente) che si trova in provincia di Ferrara, è stato arrestato la settimana scorsa, perché accusato di presunti abusi sessuali su alcuni dei bambini che frequentano l’istituto.

I carabinieri sono andati nell’asilo durante l’attività scolastica e due militari in abiti civili hanno fermato il ragazzo e lo hanno portato via, senza l’uso delle manette, per non creare scompiglio o agitazione tra i bambini. Il giovane è stato accompagnato sabato mattina davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida dell’arresto, che è arrivata.

L’indagine è nata dalla denuncia di un genitore. Gli approfondimenti hanno poi permesso di scoprire che anche altri bambini avrebbero subito abusi di natura sessuale. L’arresto è stato comunque notato dalla comunità scolastica e, come riportato da La Nuova Ferrara, le chat dei genitori si sono riempite di domande. La direzione dell’istituto ha poi incontrato i genitori nei giorni scorsi. (ANSA).