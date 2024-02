Ponte Messina, Salvini: “Primo treno o veicolo attraverserà stretto nel 2032”

“I tecnici calcolano i tempi di costruzione in 7, 8 anni quindi vuol dire che se parti nel 2024 il primo treno, la prima moto, il primo furgone attraverserà velocemente senza più inquinare come oggi fanno le migliaia di traghetti, nel 2032”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ieri sera a ‘Dritto e Rovescio’ su Retequattro.

“Stiamo investendo 30 mld di euro in Sicilia e altri 30 in Calabria per potenziare strade, autostrade e ferrovie e questo vuol dire che se manca quel pezzetto in mezzo non ha senso spendere tutti questi soldi quindi nel 2024 il mio obiettivo è aprire i cantieri e dare lavoro a migliaia di giovani in due terre come Sicilia e Calabria che hanno fame di lavoro, pensiamo a quanti ingegneri, architetti, geologi italiani vanno all’estero e poi dare impulso all’industria di tutto il Paese”.