Mussomeli, celebrata a “S.Enrico” la giornata dell’Ammalato

MUSSOMELI – Nella parrocchia di S. Enrico celebrata la giornata dell’Ammalato, in occasione della Festa liturgica in memoria delle Apparizioni della Madonna di Lourdes. Funzioni religiose delle 16,30 e delle 18,00 in cui c’è stata la celebrazione dell’Arciprete Padre Achille Lomanto, del Padre Correttore della Misericordia Padre Liborio Franzù, del cappellano dell’Ospedale Padre Rosario Castiglione e del parroco Padre Francesco Mancuso. Hanno partecipato con i rispettivi volontari, i ragazzi del Servizio civile che hanno curato il trasporto dei malati dalle case di riposo e di cura alla Parrocchia di S. Enrico, e nello specifico, Misericordia, Fratres, Croce Rossa, Cisom rappresentate rispettivamente da Vittorio Catania, Vincenzo Sorce , Valerio Frangiamore e Vincenzo Profita, come anche la partecipazione della Confraternita Maria SS. Delle Vanelle in Sant’Enrico, rappresentata dal presidente Angelo Guasto. Durante la celebrazione è stata impartita l’unzione degli infermi, che come ha ricordato l’Arciprete, “gli infermi non sono solo nel corpo ma anche nell’anima e nello spirito”, Al termine la distribuzione dei panini benedetti ai tanti presenti.