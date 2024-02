Messico: scontro tra un furgone e un camion merci, 10 morti. Anche 4 minori tra le vittime

Almeno dieci persone, tra cui quattro minorenni, sono morte nel fine settimana in Messico a causa di una collisione tra un furgone e un camion merci su un’autostrada a San Luis Potosí. L’incidente è avvenuto nel comune di Rioverde, circa 128 chilometri a est della capoluogo dello Stato.

“L’incidente ha provocato la morte di cinque donne, quattro minori e un uomo, oltre a diversi feriti, che sono stati portati negli ospedali della regione per ricevere cure specialistiche”, ha riferito in un comunicato la procura statale, che ha aperto un’indagine sull’episodio. Finora non sono state accertate le cause.