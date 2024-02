Il Carnevale 2024 nel Vallone

Anche il carnevale 2024 è stato prontamente archiviato per ritornare in quella quotidianità che accompagna ora la vita di ognuno. Sono state giornate di spensieratezza, di svago, di risate e, perchè no, giornate di impegno per gli addetti ai lavori per la buona riuscita degli eventi. Aria di festa in tutto il vallone e circondario (Mussomeli, Sutera, Bompensiere, Milena, Villalba Vallelunga, Marianopoli, Montedoro) dove le comunità, con amministratori, Pro Loco, parrocchie, associazioni, gruppi giovanili, si sono aggregati, formando un unico contesto, partecipando tutti quanti, grandi e piccini, all’atteso evento carnevalesco che ha regalato momenti diversi, momenti di aggregazione e momenti di sano divertimento. La creatività, in questa circostanza, non è mancata e non sono mancate le diverse metafore in riferimento ai vari temi di attualità come l’Esercito della Pace e tanto altro ancora, fra le tantissime maschere, i tanti carri allegorici fra coriandoli e luci colorate. Il meteo, nel vallone, in queste giornate ha fatto anticipare e sospendere qualche evento, ma i rigori del freddo non hanno per nulla scoraggiato i partecipanti a privarsi di godersi lo spettacolo da protagonisti, con i telefonini in mano per gli scatti fotografici e per le riprese in mezzo all’assordante musica, fra botti e scintille sprigionati dai trattori in azione. La musica e l’animazione, evidentemente, ha avuto un ruolo di primordine. Va da se che tutto questo, nel vallone, è stato possibile per l’impegno, coinvolgimento e partecipazione di quanti hanno contribuito a scrivere e a raccontare il carnevale del 2024.