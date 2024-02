Delia. Istituita la figura del Garante dei Diritti della persona disabile

DELIA. Ieri sera, presso l’aula consiliare del Comune di Delia è stata istituita la figura del Garante dei Diritti della Persona Disabile, al fine di promuovere l’esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità e per giungere a una loro reale inclusione nella vita cittadina.

Durante la seduta del Consiglio Comunale, è stato approvato all’unanimità il regolamento per l’esercizio delle funzioni di Garante per i Diritti della Persona Disabile. Un grande segnale di civiltà che mancava a Delia da almeno dieci anni e che oggi, finalmente, diventa realtà grazie alla mozione presentata ad ottobre dal Gruppo Consiliare di minoranza di Delia è Partecipazione (che riportiamo), che sta svolgendo all’interno del territorio un lavoro costante, non solo di controllo ma anche di promozione di temi fondamentali per la comunità.

Nel caso specifico si sottolinea che i consiglieri di minoranza hanno fatto della sfera dei servizi sociali, e in particolare dell’istituzione di questa figura, il perno principale del proprio programma elettorale.

Nella stessa seduta il gruppo di minoranza si è astenuto in merito all’approvazione delle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2024 e del regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF per l’anno 2024, proposte dall’Amministrazione Bancheri, anche per quest’anno tra le più alte della Sicilia.