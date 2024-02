Caltanissetta, progetto Incroci: studenti del “Galilei” incontrano la Questura

“Progetto Incroci”, stamattina la Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell’IPSIA “Galileo Galilei” di Caltanissetta. Gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Caltanissetta hanno intrattenuto i ragazzi sulle tematiche riguardanti la sicurezza stradale.



Il progetto, realizzato dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Dipartimento di psicologia dell’Università Sapienza di Roma e l’Associazione ANIA, prevede una serie di incontri formativi nelle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio nazionale, mediante la proiezione di filmati e lo svolgimento di specifici esercizi per accentuare il coinvolgimento dei ragazzi partecipanti. Il modulo didattico affronta il tema dei rischi connessi ai viaggi, “virtuali e fisici”, in tutti gli ambienti d’interesse: stradale, ferroviario e della rete internet, declinati in modo organico e di semplice comprensione, al fine di stigmatizzare i comportamenti scorretti, pericolosi o diseducativi e promuovere il senso civico tra i giovani.