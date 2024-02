Caltanissetta, nella notte rubato registratore di cassa da un panificio: 20enne arrestato dalla Polizia; complice minorenne denunciato in stato di libertà

CALTANISSETTA. I poliziotti della sezione volanti hanno tratto in arresto in flagranza un ventenne, gravato da pregiudizi di Polizia, per il reato di furto aggravato e denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, per il medesimo reato, un minore.

I predetti sono stati sorpresi nella notte di sabato scorso dagli agenti delle volanti, allertati da alcuni residenti, in via Tintoretto, nel quartiere San Luca, mentre erano in possesso di una cassetta porta soldi da registratore di cassa che sarebbe stata sottratta poco prima da un panificio. Mentre il minorenne avrebbe fatto da vedetta, il maggiorenne avrebbe tentato di forzare la cassetta porta soldi.

Alla vista della Polizia i due hanno tentato di fuggire ma sono stati bloccati e condotti in Questura. La cassetta porta soldi risultava asportata dal registratore di cassa di un panificio, la cui porta d’accesso era stata forzata. Su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica il ventenne è stato condotto nella casa Circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il minorenne, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, è stato affidato ai titolari della responsabilità genitoriale.

Il giudice, in sede di giudizio direttissimo, ha convalidato l’arresto del ventenne per il reato di furto aggravato e applicato la pena su richiesta delle parti, condannando l’imputato a 8 mesi di reclusione e 300 euro di multa.