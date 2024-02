Caltanissetta, Matteo Consoli è il nuovo presidente della Piccola industria di Sicindustria

Matteo Consoli è il nuovo presidente della Piccola industria di Sicindustria CALTANISSETTA. Legale rappresentante della Coveca srl, azienda operante nel settore dei rifiuti, urbani e speciali, ma anche in lavori di manutenzione edile, Consoli subentra a Domenico Lorefice, già eletto alla guida della delegazione nissena. Al suo fianco, i vicepresidenti Marcello Maira e Rosa Iudici (nella foto)

“La piccola industria – ha detto il neo presidente – è protagonista del tessuto imprenditoriale della nostra provincia ed è nostra responsabilità agire con etica e determinazione per rappresentarla e rinvigorirne il contenuto.

Per farlo è necessario che l’intera squadra condivida gli obiettivi da raggiungere così da contribuire, ciascuno per il proprio settore di appartenenza, al raggiungimento dei risultati. Dobbiamo partire da quello che abbiamo ma con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove generazioni così da offrire loro un esempio e uno spunto per crescere e fare meglio di noi”.