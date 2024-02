Caltanissetta. In ricordo della Shoah e delle Foibe: il 9 febbraio il Questore Agnello commemora Giovanni Palatucci e Luigi Bruno

CALTANISSETTA. Venerdì 9 febbraio il Questore della provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello deporrà una cesta di fiori ai piedi della targa commemorativa di Giovanni Palatucci, collocata nel 2021, in occasione della “Giornata della Memoria”, nell’area esterna della Scuola Rosso di San Secondo del Capoluogo ai piedi di un albero di ulivo piantumato per la circostanza.

La cerimonia si svolgerà alla presenza del cappellano della Polizia di Stato don Vicente Genova, della Dirigente Scolastica Loredana Matraxia, dei componenti della locale “Sezione Calogero Zucchetto” dell’A.N.P.S., di una rappresentanza del personale docente e degli studenti dell’Istituto. Giovanni Palatucci, già Questore reggente di Fiume, morto nel 1945 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”, salvò dal genocidio molti ebrei stranieri e italiani.

Nel corso della cerimonia, in occasione del “Giorno del Ricordo”, alla presenza della figlia Anna Maria, sarà ricordato anche Luigi Bruno, Guardia Scelta di Pubblica Sicurezza, in forza alla Questura di Fiume che il 5 maggio del 1945 rimase vittima dei massacri delle Foibe e dell’esodo Giuliano-Dalmata.

Per l’occasione gli alunni leggeranno alcuni brani dedicati al ricordo della shoah e delle vittime delle foibe, intonando altresì canti ebraici, per ricordare l’estremo sacrificio dei due poliziotti al servizio del loro Paese, entrambi testimonianza di esempio per le giovani generazioni.