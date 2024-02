Caltanissetta. Bella esperienza per gli alunni della Scuola d’Infanzia “Santa Petronilla” e la “Real Maestranza” con gli attori del Teatro Stabile Nisseno

CALTANISSETTA. Gli alunni dei due plessi della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “A. Caponnetto”, accompagnati dai genitori e dalle insegnanti, hanno assistito alla rappresentazione da parte degli attori del Teatro Stabile Nisseno alla fiaba intitolata “Favole a rovescio” di Gianni Rodari.

Il Progetto Educazione al Teatro proposto dal Teatro Stabile Nisseno è sempre ben accolto dal Dirigente Scolastico Professore Maurizio Lomonaco e dalle insegnanti per la valenza educativa delle rappresentazioni teatrali che sono progettate per offrire agli alunni un’esperienza educativa e coinvolgente, promuovere la cultura, la fantasia e la creatività. La visione della fiaba “Favole a rovescio” è stata inserita dalle insegnanti dei due plessi della scuola dell’infanzia nel percorso laboratoriale di teatro che coinvolge tutti gli alunni al fine di stimolare la creatività e trasmettere attraverso l’ascolto delle fiabe e la drammatizzazione, importanti valori educativi.

La fiaba “Favole a rovescio” che ha preso ispirazione da due importanti opere di Gianni Rodari “Favole al telefono” e “Grammatica della Fantasia” ha fatto sorridere e riflettere i piccoli spettatori, poiché il magico mondo delle favole è stato visto sotto una luce diversa. Lo spettacolo si è svolto, infatti, in un mondo dove le favole tradizionali sono state messe a soqquadro da un maleficio giocoso di un papà un poco burlone.

E’ stato un vivace e divertente “mix di favole”, che celebrano la creatività e l’immaginazione di Gianni Rodari, come omaggio al centenario della sua morte. Tante sono state le situazioni paradossali, piene di comicità, in cui i bambini si sono tanto divertiti ed hanno riconosciuto le favole più amate, ma viste in una luce completamente nuova. I bravissimi attori del Teatro Stabile Nisseno sono riusciti con la loro capacità espressiva e le scene vivaci e divertenti ha mantenere alta l’attenzione e la partecipazione dei piccoli spettatori. Al di là delle risate e delle sorprese la fiaba ha trasmesso ai bambini un importante messaggio, quello di guardare oltre le apparenze e a esplorare storie da diverse prospettive.

Grazie al Dirigente Scolastico Professore Maurizio Lomonaco che permette ogni anno di far vivere agli alunni della scuola dell’infanzia un’esperienza utile ed efficace per arricchire il loro personale bagaglio. Come diceva Fabrizio Caruso “Bisogna educare al teatro le nuove generazioni, non lasciarle in balia della TV e dei video giochi, educarle all’amore per le arti sceniche, portare il teatro nelle scuole, organizzare laboratori…se il teatro lo si fa, difficilmente non ce ne s’innamora…” Un sincero grazie alla compagnia del Teatro Stabile Nisseno per la fruttuosa collaborazione attivata con le scuole.