Caltanissetta, agli alunni del “R.Settimo” menzione speciale al concorso Juvenes Translatores

Anche quest’anno un gruppo di studenti del Liceo “Ruggero Settimo” ha partecipato al concorso Juvenes Translatores il cui tema era “Il coraggio di fare la differenza”.

Ogni anno, a partire dal 2007, la Direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza un concorso al quale partecipano gli studenti delle scuole europee selezionate. Quest’anno hanno partecipato 705 studenti, tanti quanti il numero dei deputati del Parlamento della UE.

Il concorso ha avuto luogo il 23 novembre 2023 e si è svolto simultaneamente in tutte le scuole partecipanti. Gli studenti hanno ricevuto un testo nella lingua prescelta, una delle 24 lingue ufficiali dell’UE, e lo hanno tradotto nella loro lingua materna. In previsione del concorso si sono esercitati a tradurre i testi delle edizioni precedenti fornite dai loro insegnanti di lingua straniera e hanno partecipato a un incontro formativo online con i traduttori che lavorano presso la Commissione Europea.

Tre dei cinque partecipanti del Liceo R.Settimo, hanno ricevuto una menzione speciale per la traduzione realizzata dallo spagnolo e dall’inglese all’italiano: Elisabetta Bellini, Giulia Calascibetta e Piero Paci.

”Partecipare al concorso Juvenes Translatores è stata un’esperienza molto formativa, un modo per mettermi in gioco con altri studenti della UE. Scoprire di aver ricevuto una menzione speciale è stato molto bello e inaspettato. Sono sicura che questa esperienza mi servirà anche per le prossime prove che il futuro mi riserverà”.(Giulia Calascibetta)

“Inizialmente il fatto che il concorso fosse a livello internazionale mi spaventava, pensando di non poter competere; nonostante ciò non mi sono lasciata intimidire, ho accettato la sfida e se potessi, parteciperei di nuovo. Sicuramente la menzione ricevuta ha confermato la mia volontà di continuare all’università il percorso di studi delle lingue straniere. (Elisabetta Bellini)

“E’stata un’esperienza che mi ha dato l’opportunità di coltivare la passione per le lingue e di mettere in pratica le mie abilità confrontandole con quelle di centinaia di altri studenti. Avere ricevuto una menzione speciale è stato un grande privilegio ed è un incentivo per continuare a coltivare questo mio interesse”.(Piero Paci)

Il Dirigente scolastico Irene Cinzia Maria Collerone e la prof. Maria Laura Giannavola, responsabile dell’internazionalizzazione, nel congratularsi con gli studenti per il prestigioso riconoscimento augurano loro di continuar