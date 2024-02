Amministrative a Caltanissetta, centro destra: è matrimonio tra Fratelli D’Italia e Forza Italia

Il dado è tratto. Fratelli D’Italia dice si a Forza Italia e l’alleanza di centro destra comincia a chiudersi. Sono state ore concitate da ieri sera, 24 ore durante le quali si sono susseguite telefonate su telefonate fino ad arrivare alla riunione di oggi pomeriggio nelle sede di Fratelli D’Italia a Caltanissetta. C’erano tutti i quadri i dirigenti del partito e il deputato regionale Giuseppe Catania. I termini dell’accordo: due assessori, la presidenza del consiglio e rimarrebbe libera così la vice sindacatura che a questo punto dovrebbe andare alla quarta gamba dell’alleanza Giovanna Candura ed il suo movimento. Resterebbero a bocca asciutta la Lega che alla vice sindacatura anelava dopo il no di Licata e “Orgoglio Nisseno”.

Il candidato sindaco resta l’avvocato Walter Tesauro. Quindi sarebbe assodato che il sindaco di Gela dovrebbe andare a Fratelli D’Italia. Ma adesso il nodo da sciogliere è con i moderati, i piccoli partiti di centro che ieri si sono messi assieme ed in una nota hanno dato l’aut aut ai partiti maggiori. Due le parole fondamentali del comunicato inviato, riavviare un tavolo, che tuttavia stante così le cose pare non si riaprirà e discutere sul nome di un candidato condiviso. Noi Moderati, Italia dei Valori, la Nuova Dc, il gruppo che fa capo ad Angelo Failla pur avendo fatto una scelta d’aria hanno messo avanti una serie di ma. Adesso la palla passa ai due leader di centro destra Michele Mancuso e Giuseppe Catania dovranno decidere se riaprire il tavolo provinciale e rimettere tutto in discussione o tirare avanti e chiudere l’alleanza in tre. Certo è centristi il piano b lo hanno pronto già da tempo. Infatti lo abbiamo scritto in tempi non sospetti che una delle possibilità sarebbe stata quella di correre da soli con un candidato di bandiera come sta accadendo nella vicina Gela. I ben informati dicono che entro domenica tutto sarà concluso.