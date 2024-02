Alunni 4^ primaria plesso “Don Pino Puglisi” del “L.da Vinci” in visita agli anziani di Casa Protetta S. Pio ad Acquaviva Platani

MUSSOMELI – Ieri, l2 Febbraio 2024, i bambini della classe 4°A della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” del plesso “Padre Pino Puglisi” di Mussomeli, hanno portato un guizzo di gioia agli anziani presenti nella Casa Protetta San Pio di Acquaviva Platani. Prima di fare affrontare questa nuova esperienza ai bambini, gli insegnanti, hanno ritenuto opportuno presentare il luogo ma principalmente le persone che avrebbero dovuto incontrare. “L’intendo della visita, dicono in una nota gli organizzatori, era quello di fare conoscere ai bambini una nuova realtà. Gli anziani presenti, avrebbero dovuto ricevere conforto, vicinanza ma in particolar modo quel sorriso necessario per farli emozionare e trascorrere dei lieti e sereni momenti. Da come si sono svolti i fatti, credo che il fine ipotizzato sia stato raggiunto a pieni voti. Un dieci e lode con il cuoricino va ai bambini che hanno dimostrato tanto impegno, tanta vitalità e maturità nell’affrontare un’ esperienza dalla quale riceveranno quegli insegnamenti utili per una corretta formazione educativa. Un vivo ringraziamento va a tutti gli insegnanti e i familiari dei bambini che hanno dato un prezioso contributo per la buona riuscita della lodevole iniziativa. È doveroso ringraziare la direzione e gli operatori sia per la fattiva collaborazione che per l’altrettanta lodevole ospitalità”