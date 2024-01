Villalba. La sindaca annuncia la pubblicazione del decreto in materia di Comunità energetiche

VILLALBA. E’ stato pubblicato il decreto in materia di Comunità energetiche rinnovabili in Italia. Lo ha reso noto la sindaca di Villalba Maria Paola Immordino. Il testo individua due benefici, cumulabili tra loro, per promuovere lo sviluppo nel Paese delle CER:

-un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto alle comunità i cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquemila abitanti che supporterà lo sviluppo di due gigawatt complessivi,

-una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale.I vantaggi economici

Per ciascuna CER è previsto il riconoscimento di una tariffa incentivante sull’energia prodotta, vale a dire il pagamento di una cifra compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell’impianto e del valore di mercato dell’energia. La tariffa è riconosciuta per 20 anni.

In aggiunta è riconosciuto un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, pari a circa 8 €/MWh. Infine tutta l’energia elettrica prodotta in più rispetto ai consumi può essere venduta a condizioni di mercato tramite il meccanismo del “ritiro dedicato”. Le somme incassate dalla CER vengono poi redistribuire tra gli associati.

Il sindaco ha confermato che a breve darà notizie sulla data prevista per la costituzione ufficiale della Comunità Villalba Green. Inoltre ha ricordato che, coloro che non hanno ancora fatto richiesta al Cer, è possibile farlo ancora compilando l’apposito modulo che va presentato all’ufficio protocollo del Comune oppure inviato all’indirizzo protocollo@comune.villalba.cl.it.