VILLALBA. Il sindaco Maria Paola Immordino ha reso noto che sono aperte le iscrizioni per il Corso di formazione per l’ abilitazione all’ acquisto ed impiego dei prodotti Fitosanitari.

Si tratta di un corso che serve per acquisire importanti conoscenze, competenze e capacità in merito ad un settore alquanto delicato come quello dei prodotti fitosanitari. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all Assessore alla Agricoltura Silvana Calà.