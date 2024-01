Ue, Tajani “L’Europa va migliorata, deve essere protagonista”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il tema è quello del futuro. Dobbiamo guardare a un’Europa che rappresenta e deve continuare a rappresentare una speranza per tutti quanti noi”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Parigi per partecipare alla cerimonia funebre in onore di Jacques Delors. “E’ stato per tanti anni presidente della Commissione europea – ricorda Tajani -. Uno dei padri del mercato interno, uno dei grandi protagonisti della storia europea. Un cristiano riformista”.

Secondo il vicepremier “l’Europa deve essere migliorata, deve avere una sua vera politica estera e un suo esercito. Era anche il grande sogno di Silvio Berlusconi, nel quale io credo profondamente. Un’Europa protagonista che permetta a tutti quanti noi di poter essere nel momento della grande sfida globale meglio tutelati. Essere europeisti non significa rinunciare alla nostra identità di italiani, ma se si è buoni italiani si è anche buoni europei”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).