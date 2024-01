Sicilia, Albano: stabilizzazione precari Asu svolta storica

“Dopo tantissimi anni abbiamo approvato la Finanziaria senza dover ricorrere all’esercizio provvisorio. Un successo per il governo e per l’intera Sicilia. Numerosi gli obiettivi centrati, tra cui quello, storico, relativo alla stabilizzazione dei 3700 lavoratori precari Asu. Un provvedimento che darà dignità lavorativa a tante famiglie che per circa 30 anni hanno vissuto nell’incertezza. Una legge di Stabilità che elimina parte del precariato, garantendo, al contempo, servizi fondamentali ai siciliani. Il governo Schifani ha ancora una volta dimostrato che tutti insieme possiamo lavorare concretamente per una Sicilia migliore”. Lo dichiara l’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano.