Serradifalco. Prorogati i lavori di rifacimento di un tratto della rete di adduzione delle acque bianche del lago Soprano

SERRADIFALCO. Proroga del termine di ultimazione dei lavori di rifacimento di un tratto di rete di adduzione delle acque bianche al lago Soprano. E’ quella concessa per un mese alla ditta aggiudicataria dei lavori. Tali lavori si sono resi necessari in quanto, nell’ottobre dello scorso anno si è verificato un incendio, di probabile origine dolosa, della vegetazione spontanea in prossimità del pozzetto terminale (vasca di sedimentazione) di adduzione delle acque piovane al Lago soprano, sito in fondo alla via Roma.

L’amministrazione comunale, per provvedere al ripristino del collettore, s’è mossa con immediatezza per consentire, in caso di pioggia, il regolare deflusso delle acque piovane verso il lago ed evitare la loro dispersione nel sottosuolo. A redigere il progetto esecutivo è stato l’arch. Salvatore Pullara, dipendente comunale, per un importo di 75 mila euro. Il Comune ha poi avviato la procedura di affidamento diretto per i lavori di rifacimento del tratto della rete di adduzione delle acque bianche al lago Soprano rimasto danneggiato dall’incendio.

La ditta aggiudicataria dei lavori ha chiesto la proroga a causa del rinvenimento suoi luoghi oggetto dei lavori di linee elettriche Enel, la cui sostituzione e riparazione non hanno consentito il regolare espletamento dei lavori. Non essendo la circostanza imputabile all’impresa e costituendo un imprevisto del quale non poteva tenersi conto in sede di redazione del progetto, le motivazioni addotte dall’impresa sono state ritenute da parte del Comune “concrete, effettive e reali”, per cui è stata concessa la proroga. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato fissato per il 5 febbraio.