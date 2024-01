Serradifalco. C’è il bando per per i progetti di Democrazia partecipata. Istanze entro il 2 febbraio

SERRADIFALCO. E’ stato emanato dall’Amministrazione Comunale ha l’avviso pubblico sulla Democrazia partecipata con il quale ha invitato cittadini, associazioni, movimenti culturali, gruppi di espressione politica o aggregazione a presentare progetti da finanziare con i fondi regionali appositi.

Per il 2024 sono stati riconfermati i fondi della Democrazia partecipata (6 mila euro) dell’anno precedente. Cittadini, associazioni ed enti possono presentare i progetti entro e non oltre le ore 12 del 2 febbraio. I progetti presentati dovranno rientrare in una spesa non superiore a 6 mila euro iva compresa. I progetti saranno esaminati da un’apposita commissione nominata dal Sindaco, composta da tre dipendenti Comunali che ne verificheranno i termini di possibilità di attuazione ma anche l’eventuale spesa da affrontare, per poi inserirli (o meno) nella lista da sottoporre alla votazione dei cittadini.

Verranno resi pubblici i progetti scartati e le relative motivazioni. Qualora sia presente un solo progetto valido ed attuabile, sarà sin da subito reso pubblico il progetto validato dalla commissione e attivata la procedura di attuazione. Se invece saranno validati dalla commissione due o più progetti, gli stessi saranno sottoposti alla votazione dei cittadini residenti a Serradifalco che avranno compiuto il 16^ anno di età.

Si potrà votare una sola volta tramite lo stesso modulo cartaceo al Comune nelle giornate del 14 febbraio (dalle 7,45 alle 13,45 e dalle 15 alle 17,30) e 15 febbraio (dalle 7,45 alle 13,30). Le votazioni si svolgeranno presso la sala consiliare don Luigi Sturzo del palazzo comunale di via Cavalieri di Vittorio Veneto o nella sala Giunta al primo piano. Il voto è segreto. Sarà infine finanziato il progetto che avrà ottenuto più voti.