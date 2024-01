Serie D. La Sancataldese torna a vincere battendo 2-0 il Portici: la sblocca Zerbo, la mette in cassaforte Scalia

La Sancataldese c’è: batte 2-0 il Portici e si lascia alle spalle un periodo nel quale, soprattutto al Valentino Mazzola, era mancato l’acuto giusto. Stavolta contro il Portici la squadra di Accursio Sclafani è stata veramente ineccepibile.

Il match per la cronaca lo ha sbloccato un ottimo Zerbo, mentre nella ripresa il difensore Milia ha raddoppiato indirizzando la partita dalla parte giusta. D’altro canto, oggi c’era veramente ben poco da fare: bisognava vincere e basta, e la Sancataldese c’è riuscita mettendoci cuore, tanta grinta e altrettanta fame. Tutte componenti che hanno fatto pendere l’ago della bilancia dalla parte dei verdeamaranto che hanno veramente ben impressionato.

Con la vittoria odierna la Sancataldese è salita a quota 24 in classifica lasciandosi la zona play out alle spalle: ora infatti, tra la posizione dei verdeamaranto e l’ultima squadra della griglia play out, ci sono 4 punti di distanza. Un tesoretto di punti che Calabrese e compagni dovranno gestire e, se possibile, incrementare in modo da allontanarsi prima possibile dalle zone più scomode della classifica.

E domenica prossima, 28 gennaio, derby siciliano per la Sancataldese sul campo del Licata.