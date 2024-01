Serie D. La Sancataldese, in doppio vantaggio contro il San Luca, si fa rimontare e finisce 2-2: in gol Varela e Zerbo

In Serie D solo pari 2-2 per la Sancataldese in casa contro il San Luca. Una partita che i verdeamaranto di Accursio Sclafani avevano indirizzato nella giusta direzione con le reti di Varela e Zerbo.

Tuttavia, quando sembrava che la gara fosse ormai in ghiaccio, ecco uscire fuori il San Luca in gol prima su punizione con Fiumara e trovare il pari in rimonta con Baldè. Certamente, inutile dire che questa era una gara da vincere.

L’unico dato consolante, almeno in parte, è che dietro nessuno ha vinto, per cui il punto conquistato oggi non sposta la classifica. C’è da dire che in campo il San Luca s’è dimostrato avversario alla portata di una Sancataldese che aveva espresso gol e bel gioco.

Purtroppo il doppio vantaggio è stato vanificato da due gol che hanno tolto brillantezza e slancio ad una Sancataldese che ora è chiamata, mercoledì 17 gennaio ad affrontare una corazzata come il Siracusa fuori casa. Per la squadra del presidente La Cagnina un pari che sta stretto e che tuttavia non va in alcun modo sottovalutato. Dopo il match di mercoledì a Siracusa, la Sancataldese affronterà il Portici, e anche lì dovrà far tesoro di quanto accaduto oggi evitando di complicarsi la vita e conquistando punti importanti in chiave salvezza diretta evitando le sempre pericolose e imprevedibili forche caudine dei play out.