Serie D. Due colpi di mercato per la Sancataldese: presi Giuseppe Catalano (2005) e Toma Ushagelov (2002)

Due colpi di mercato per la Sancataldese Calcio. La società del presidente Ivano La Cagnina, in attesa del match di domenica prossima in casa contro il San Luca, ha messo a segno due colpi di mercato. Si tratta di due prospetti in linea con quella che è l’attuale filosofia della società: promuovere e valorizzare i giovani. In questo senso, si inquadra l’acquisizione del talentuoso attaccante Giuseppe Catalano, classe 2005, cresciuto nelle giovanili del Palermo. Catalano ha dimostrato le sue abilità in due stagioni di Serie D con il Città di Sant’Agata e Locri nel girone I.

Giuseppe Catalano

Il giocatore, con il suo background e la sua esperienza, si unisce con entusiasmo alla famiglia della Sancataldese, portando il suo contributo determinante al reparto offensivo della squadra. Un secondo elemento che la Sancataldese Calcio ha ingaggiato è l’attaccante bulgaro Toma Ushagelov, classe 2002, cresciuto nelle prestigiose giovanili dello Slavia Sofia e CSKA-Sofia.

Toma Ushagelov, abile prima punta con la versatilità di adattarsi sia come seconda punta che come ala sinistra, porta con sé un bagaglio di esperienze e competenze che si spera possano costituire un valore aggiunto per il reparto offensivo verdeamaranto.