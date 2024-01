Santa Caterina. Effettuata potatura e messa in sicurezza di alberi presenti in ville e strade comunali

SANTA CATERINA. E’ stata effettuata la potatura e messa in sicurezza delle alberature presenti nelle ville comunali (Castelnuovo, Margherita e Santa Croce) e in alcune vie cittadine (via Aldisio, p.zza Mercato e via Mercato, via Ruggero II D’Altavilla).

A rendere noti questi interventi è stato il sindaco Giuseppe Ippolito che ha inteso sottolineare l’importanza della potatura e messa in sicurezza di diversi alberi presenti nel centro abitato e che andavano sottoposti a questi necessari interventi.