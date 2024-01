San Cataldo. Interruzione linee telefoniche comunali. Il sindaco: “Problema dipeso da cambio di fornitore, non da mancato pagamento di bollette”

SAN CATALDO. A proposito dell’interruzione delle linee telefoniche del Comune, si registra l’intervento del sindaco Gioacchino Comparato. “Facciamo un po’ di chiarezza – ha detto – sulla recente interruzione delle linee telefoniche intestate al Comune di San Cataldo. Anzitutto mi scuso per il disagio. Gli uffici stanno lavorando per ritornare alla normalità e nel corso della prossima settimana tutte le linee verranno riattivate.

Non si tratta del mancato pagamento di qualche bolletta, ma di un problema causato dal cambio di fornitore. Cioè, per far risparmiare l’Ente abbiamo provveduto a cambiare il precedente gestore. Questo ha causato alcuni disservizi e ci scusiamo di questo, ma è bene ribadirlo, TUTTE le fatture intestate al Comune sono sempre state pagate.

A qualche ex amministratore che parla di fatture non pagate – ha concluso – facciamo presente che non solo paghiamo i nostri debiti, ma che abbiamo pagato anche i debiti degli altri. Tanti debiti, di tanti fornitori, aziende e cittadini che la scorsa amministrazione aveva “dimenticato di pagare”, e che pazientemente abbiamo onorato”.