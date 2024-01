San Cataldo. Cresce l’attesa per il concerto di Mario Venuti in Piazza Papa Giovanni XXIII

SAN CATALDO. C’è tanta attesa in Città in vista del concerto di inizio anno che si svolgerà domani sera alle 20 in piazza Papa Giovanni XXIII.

Nell’occasione, infatti, è atteso a San Cataldo il pubblico delle grandi occasioni per il concerto di Mario Venuti. L’artista siracusano, sessantenne, attualmente vive a Catania ed ha legato il suo nome a tanti successi che saranno riproposti all’interno del concerto di domani sera 3 gennaio.

Il tutto nel contesto di un inizio d’anno che si annuncia sfavillante con un concerto destinato a far registrare la presenza anche di tanto pubblico dei centri viciniori considerata la fama di cui gode Mario Venuti tra il grande pubblico.