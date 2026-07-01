Palermo, truffa e maltrattamenti di animali: denunciata una falsa veterinaria

Carabinieri del nucleo Cites del Centro Anticrimine Natura di Palermo, assieme a colleghi di Trabia e personale dell’Asp, al termine di accertamenti disposti dalla Procura di Termini Imerese hanno denunciato una donna per esercizio abusivo della professione veterinaria, maltrattamento di animali, diffamazione e truffa. A conclusione di una perquisizione è stata sequestrata una numerosa documentazione ritenuta di interesse investigativo, come certificati sanitari e dell’Ente nazionale cinofilia italiana, e quella relativa alla commercializzazione di cani, oltre a un significativo quantitativo di farmaci ad uso veterinario, alcuni dei quali scaduti. Secondo l’accusa, la donna avrebbe attestato falsamente l’appartenenza di cani a razze pregiate, inesistenti genealogie, e somministrato farmaci ad uso veterinario senza alcuna competenza. Durante la perquisizione sono stati trovati anche due container marittimi il cui furto era stato denunciato alla Procura di Alessandria da una società che li aveva concessi a noleggio ad un’attività commerciale riconducibile all’indagata. (ANSA).