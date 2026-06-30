Cantieri A19 Palermo-Catania, Schifani: “Siamo a buon punto”

“Il programma di interventi sull’autostrada A19 Palermo-Catania prosegue e i cantieri si vanno riducendo, così come le restrizioni: siamo a buon punto”, così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo a Palazzo d’Orleans di Palermo, in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’accordo con Anas e otto comuni palermitani. L’accordo riguarda alcuni interventi di compensazione territoriale rispetto ai lavori di ammodernamento dell’itinerario della Palermo-Agrigento. “Sapevamo dei disagi che questi cantieri avrebbero provocato perché l’autostrada non era mai stata oggetto di manutenzione. Con Anas abbiamo condiviso un cronoprogramma per la realizzazione di interventi essenziali. Si soffre un po’ ma ormai si inizia a intravedere la fine di questi interventi” ha concluso. (PPN ADI)