Sale gioco clandestine. Cangianelli (Esercenti giochi pubblici): “Solo con la legalità si combattono le dipendenze”

“La maxi operazione condotta in tutta Italia dalla Polizia di Stato dimostra una volta di più che le sale gioco e le offerte clandestine nascondono il più pericoloso mondo delinquenziale.

La scoperta a Caltanissetta addirittura di un laboratorio di armamenti ne è la dimostrazione più sconcertante. Ecco perché occorre onorare quotidianamente da parte degli esercenti più qualificati il patto morale con lo Stato e le forze dell’ordine in particolare, per contrastare sempre più nettamente i criminali o anche solo i furbetti che risparmiano sulla sicurezza dei luoghi di gioco”.

Così Emmanuele Cangianelli, presidente di Egp-Fipe, l’associazione italiana Esercenti giochi pubblici, organizzazione di categoria di Fipe- Confcommercio. “Notizie o sospetti di attività illecite nel mondo del gioco, siano sale clandestine o esercizi privi di regole per la tutela delle persone – prosegue nella nota – richiamano il dovere di denunciare immediatamente, per fermare fenomeni che mettono a repentaglio la sicurezza di tutti”.

“I gestori dei giochi pubblici ricordano che vietare o limitare eccessivamente il gioco in denaro è impossibile, ma è prima di tutto un errore strategico: si lasciano praterie a delinquenti senza scrupoli. L’unica strada è quella di lavorare insieme, esercenti e istituzioni, per massimizzare i livelli di sicurezza nei luoghi di offerta legali – conclude – aiutando le persone a vivere il gioco come un intrattenimento e non come una malattia”.