Ponte Stretto, Salvini: “Sara’ moltiplicatore economico e di energia”

Il ponte sullo Stretto di Messina “sara’ un moltiplicatore economico, di energia e un indotto turistico per il sistema Italia senza precedenti nella storia”.

Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo all’evento dal titolo “2023-2032. L’Italia dei si'” in corso a Cagliari.

“Secondo i dati di ‘Open economics’, il ponte sullo Stretto serve al sistema Italia perche’ oltre ai benefici economici, ambientali e sociali per quei territori, sara’ un valore aggiunto in termini di immagine per tutta l’Italia”, ha concluso Salvini.