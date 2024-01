La costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina “porterà lavoro e sviluppo in due terre come Calabria e Sicilia“. Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, partecipando in collegamento al convegno ‘Il corridoio con il Ponte sullo Stretto per lo sviluppo sostenibile del Mezzogiorno d’Europa’.

“L’apertura dei Cantieri servirà a portare i giovani calabresi e siciliani ad avere non solo lavoro, ma quello che è maggiormente importante, anche la speranza”, aggiunge.