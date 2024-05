Nel Foggiano si rompe una giostra durante la festa patronale: 9 feriti

Almeno nove persone sono rimaste ferite a San Severo (Foggia) in seguito alla rottura di una giostra che si è staccata dal supporto, precipitando per alcuni metri. L’incidente è avvenuto durante la festa patronale in onore della Madonna del Soccorso. I cavi di acciaio di una delle attrazioni hanno ceduto, determinando la caduta del vano in cui si trovavano seduti diversi ragazzi, precipitati da un’altezza di circa dieci metri.

Nove feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della provincia: tre a San Severo e gli altri tra Foggia e San Giovanni Rotondo. Non sarebbero in pericolo di vita, ma avrebbero riportato diversi traumi dovuti alla caduta da diversi metri di altezza.

L’incidente si è verificato davanti a numerosi avventori che affollavano il luna park. Sul posto numerose ambulanze e vigili del fuoco, oltre alle forze dell’ordine che stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. La procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause ed eventuali responsabilità, e la giostra è stata posta sotto sequestro. (Tgcom24)