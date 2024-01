Pallavolo femminile B2. La Traina a Catania vuole inaugurare il 2024 con un nuovo successo

A distanza di quattro settimane riparte il girone L della serie B2 con tante incognite derivate dalle ripercussioni che la lunga pausa sotto le festività natalizie potrà avere sul rendimento delle squadre.

Per la XII giornata di andata la gara della TRAINA SRL in programma inizialmente sabato 13 in casa del Volley Academy Catania è stata spostata su richiesta della società etnea a domenica 14. Volley Academy – TRAINA SRL rappresenta la sfida del fanalino di coda del girone alla vice capolista con i 27 punti di distacco tra le due formazioni che fanno pendere la bilancia del pronostico dalla parte delle nissene.

Le ragazze di Ciro Zoratti costituiscono un complesso giovanissimo composto da atlete ‘under’ alcune delle quali di prospettiva come rappresentano le sei convocate nel progetto Club Italia del Sud (Caruso, Lo Piccolo, Massara, Napoli, Neri e Radicella).

In casa TRAINA SRL l’ambiente cittadino è galvanizzato dall’entusiasmante successo contro la capolista Modica nell’ultimo turno prima della sosta e la squadra è attesa ad una conferma anche per mettere sotto pressione la formazione modicana che deve conquistare sei punti nelle ultime due gare del girone di andata per avere la certezza di disputare il doppio scontro di qualificazione alla Final Four di Coppa Italia.

La formazione cara al presidente Oriana Mannella arriva alla ripresa del campionato dopo alcuni inconvenienti che hanno limitato l’impegno in allenamento di alcune giocatrici, ma il morale è alto avendo il gruppo acquisito la consapevolezza di essere in piena corsa per un posto al sole in questo campionato.

Volley Academy Catania – TRAINA SRL è in programma domenica 14 gennaio 2024 con inizio alle 15:30 presso il Pala Abramo di Catania. Arbitreranno Giuseppe Pampalone della sezione di Palermo e Carmelo Fioria della sezione di Catania.