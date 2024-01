Nissa Rugby domenica torna al Tomaselli contro il Melrose Milazzo

Torna in campo la Nissa Rugby nel campionato di serie C della palla ovale dopo la lunga pausa festiva. Il quindici nisseno ha lavorato con intensità per riprendere nel migliore di modi l’attività agonistica e ritrovare il ‘feeling’ con la vittoria.

L’appuntamento è fissato alle ore 12 di domenica 21 gennaio al “M. Tomaselli” di Caltanissetta per la gara contro il Melrose Milazzo.

La formazione della società presieduta da Giuseppe Lo Celso ha voglia di ottenere maggiori soddisfazioni in questa seconda fase della stagione.

Il tecnico Andrea Lo Celso sottolinea: “Domenica 21 riprendiamo il nostro percorso, iniziando il girone di ritorno con la prima partita in casa: affronteremo il Melrose Milazzo. Sarà una partita sicuramente equilibrata ma molto avvincente, dove dalla nostra metteremo ‘tutto’ per vincere tra le mura amiche e iniziare da subito bene questo nuovo anno.

Durante la sosta natalizia, abbiamo continuato il nostro programma di preparazione sia singolarmente sia di gruppo, faticando a dovere e seguendo le indicazioni dello staff tecnico e atletico. Ritorniamo a giocare dopo un mese di stop, quindi all’inizio dobbiamo avere pazienza e cercare di imporre da subito il nostro ritmo di gioco. I primi 20 minuti sono sicuro che saranno i più difficili, poi si vedrà chi tra le due avrà la condizione migliore per portare a casa il risultato. Abbiamo qualche ragazzo in infermeria tra infortuni e virus influenzali che hanno un po’ toccato tutti noi durante queste feste, Ma sono sicuro che i disponibili daranno il meglio davanti al nostro pubblico

Per completare il girone di andata, abbiamo una sola partita da recuperare contro il Syrako Rugby club”.