Mussomeli, concluso evento natalizio “Talìa Festival” del centro artistico culturale ARNIA

MUSSOMELI – Si sono conclusi, nei giorni scorsi, gli appuntamenti del Centro artistico culturale ARNIA con l’ultimo evento del “Talìa Festival”. È stato un percorso che ha coinvolto centinaia di persone di tutte le età, durante il quale hanno raccontato di storia, di tradizioni, di territorio facendo assaporare la magia del Natale. Il gran finale di domenica scorsa a Palazzo Sgadari è stato riservato ad osservare le immagini: quelle in movimento del cortometraggio “Nonne in cucina”, e quelle fisse ma piene di vita del primo contest fotografico “Istantanee di un Natale”. Infatti, con le voci di Letizia Spata e Giuseppe Navarra, si è concluso il “Talìa Festival”, tra risate, abbracci e sorrisi del pubblico presente, tra cui il sindaco Catania e l’Assessore Jessica Valenza. Sono state ripercorse le tappe fondamentali del percorso, fatto di tanti eventi e spettacoli. “Abbiamo assistito. hanno precisato i protagonisti, alla prima proiezione del cortometraggio-documentario “Nonne in cucina” con la preparazione dei “virciddrati” tipici mussomelesi da parte della “affaccendata”signora Calogera Montagnino, simbolo di saggezza ed esperienza. La sua ricetta è un racconto, il racconto di una tradizione che solo i nonni possono trasmetterci”. Una curiosità: la sigla del cortometraggio è stata registrata in studio dal gruppo “Novenari di Mussomeli”, presente in sala, appunto, in cui hanno cantato alcuni brani della tradizione. Da sottolineare che sono stati premiati i tre finalisti del primo contest fotografico firmato Arnia, “Istantanea di un Natale”, con la consapevolezza che è una vittoria condivisa in quanto ogni sguardo è unico e irripetibile. “Sono stati mesi di studio, lavoro, gioia, collaborazione, ha detto il coinvolgente artista Giuseppe Navarra. Il “Talìa Festival” lascia nel nostro cuore un ricordo bellissimo e speriamo di aver trasmesso emozioni o momenti di spensieratezza”.