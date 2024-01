Italia, recensione contro una pizzeria: “Seduto vicino a gay e disabili”. La replica: “Non venga più qui”

Una pizzeria di Lodi è stata bocciata da un cliente con una recensione shock: “Mi hanno messo a mangiare di fianco a dei gay, non mi sono accorto subito perché sono stati composti, e un ragazzo in carrozzina che mangiava con difficoltà, mi dispiaceva ma non mi sono sentito a mio agio”.

Puntuale la replica della titolare del locale: “A fronte di queste bassezze umane e di pessimo gusto, credo che il nostro locale non faccia per lei. Le chiediamo gentilmente di non tornare da noi”.

La recensione – L’autore di questo commento, pubblicato su Google e ripreso dal Corriere della sera, è un cliente della pizzeria “Le Vignole” di Sant’Angelo Lodigiano. Il signore se la prende con il locale e i suoi gestori, mettendo solo una stella su cinque come valutazione, nonostante l’ottima qualità del cibo: “Non mi sono sentito a mio agio – si legge – Peccato perché la pizza era eccellente e il dolce ottimo, ma non andrò più”.