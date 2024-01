In Sicilia banca potrà congelare gameti per fecondazione

Anziché distruggerli per il mancato utilizzo, i gameti femminili prelevati e donati, in Sicilia, potranno essere congelati e conservati nella Banca di Sciacca, già specializzata nel cordone ombelicale, a disposizione di chi vorrà effettuare una fecondazione medicalmente assistita eterologa, “costretto finora a recarsi all’estero per acquistare i gameti dalle banche specializzate”.

E’ quanto prevede una norma della legge stralcio alla finanziaria, approvata questa mattina dall’Assemblea regionale siciliana. Il legislatore siciliano sottolinea che “l’ultimo rapporto Istat descrive una situazione demografica allarmante: culle vuote e popolazione sempre più anziana”. “Nel 2022 i nuovi nati sono stati 393mila, il dato più basso dall’Unità d’Italia – si legge nella relazione tecnica – Prosegue così la tendenza a non avere figli o a farne meno, con un’età media al parto che si attesta sui 32,4 anni. Oggi sono in atto una serie di cambiamenti nelle dinamiche sociali e familiari che stanno ridefinendo il volto della popolazione italiana, con famiglie che tendono appunto ad avere meno figli e sempre più tardi”.

E “se da un lato molte coppie decidono volontariamente di rinunciare a mettere al mondo dei bambini, dall’altro crescono quelle che non riescono a coronare questo sogno: secondo dati dell’Organizzazione mondiale della Sanità 1 persona su 6 ha problemi di infertilità”.

“L’Italia è uno dei paesi più toccati da questa malattia, riconosciuta ormai dall’Oms come tale e definita come l’assenza di concepimento dopo 12 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti – prosegue il legislatore – L’infertilità in Italia riguarda circa il 15-20% delle coppie. Possiamo dire che il calo demografico ha raggiunto livelli drammatici. Allo stato attuale i gameti prodotti non utilizzati vengono distrutti, al tempo stesso chi vuole effettuare una fecondazione medicalmente assistita eterologa è costretto a recarsi all’estero. Pertanto, il presente emendamento si rende necessario al fine di sopperire alla necessità di rivolgersi a banche estere con costi che vengono sostenuti dalle coppie”.