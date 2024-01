Caltanissetta. Servizio civile 2024: 49 posti a Casa Rosetta con 3 progetti: domande da presentare entro il 15 febbraio

CALTANISSETTA. Anche per il 2024 nelle strutture di Casa Rosetta opereranno volontari del Servizio civile universale da impiegare, in affiancamento al personale dipendente, in attività di formazione finanziate dal Dipartimento per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio. Casa Rosetta avrà 49 volontari, da impiegare nei progetti da essa presentati per tre ambiti di intervento.

Il progetto “Minori al centro” intende “promuovere la crescita, l’autonomia, la socializzazione e l’integrazione nell’ambito della comunità locale dei giovani attraverso una diffusa rete di servizi diretti per i giovani, valorizzando gli stessi servizi come luoghi e occasioni di iniziative orientate al sostegno alla genitorialità, alla riduzione del disagio e della devianza e contrastando l’abbandono scolastico e formativo”.

Il progetto “In dipendenza” ha l’obiettivo di ”fornire una risposta più ampia e qualitativamente migliore ai 530 soggetti tossicodipendenti attraverso servizi e interventi mirati ad arginare e contrastare il fenomeno della dipendenza e favorendo l’inclusione sociale”. Il progetto “SuperAbile” ha l’obiettivo di “migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva o fisica e disturbi psichiatrici che frequentano le strutture, contrastando l’isolamento sociale dovuto alle restrizioni determinate dall’emergenza pandemica e favorendo l’inclusione socio-lavorativa”. I progetti avranno la durata di un anno, e cominceranno il 28 maggio. Gli aspiranti volontari presteranno servizio per 25 ore settimanali, e avranno un assegno mensile di 507,30 euro, salvo incremento sulla base della variazione dell’indice Istat.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14.00 del 15 febbraio. I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid sono disponibili tutte le informazioni su cosa è SPID, quali servizi offre e come si richiede. Per accedere alla piattaforma DOL occorrono credenziali SPID di livello di sicurezza 2.