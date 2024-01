Caltanissetta, la Protezione Civile inaugura la nuova sede: in centro storico un punto di sicurezza per il territorio

È stata inaugurata, nel cuore del Centro Storico, la nuova sede della Protezione Civile “Pubblica Assistenza” Odv di Caltanissetta.

I locali, punto di ritrovo per i volontari che aderiscono a questa struttura di supporto alla sicurezza civica, diventeranno anche un punto di riferimento per i cittadini e un invito costante, per chi passa davanti il portone di Corso Umberto n.96, un invito a impegnarsi sempre e in ogni modo in attività che possano contribuire al benessere collettivo.

All’inaugurazione erano presenti, oltre ai volontari nisseni, numerose autorità e istituzioni rappresentative della città di Caltanissetta e della struttura regionale.

A margine della benedizione dei locali, curata da presbiteri delle adiacenti parrocchia di Sant’Agata e Santa Lucia, alcuni tra i presenti hanno voluto rivolgere il loro augurio di buon lavoro e il loro messaggio di solidarietà e stima per un servizio pubblico, bastato sul volontariato e sul senso civico, che dovrebbe nascere in tutti i cittadini e trasformarsi in base solida per il benessere di tutta la collettività.

Tra loro è intervenuto il Dirigente del servizio regionale di Protezione Civile, Filippo Spagnolo che ha lodato la struttura nissena per “essere riuscita a dotarsi di una sede permanente in tempo di pace” e il funzionario della protezione civile regionale Paolo Fulco che ha ribadito come avere una presenza costante nel territorio di riferimento permette di poter essere sempre operativi ed efficaci in caso di necessità. “Grazie alle attività di prevenzione e risposta tempestiva dell’associazione – ha spiegato Fulco – la comunità può sentirsi più al sicuro e protetta”.

Il presidente della Protezione Civile – sezione di Caltanissetta Salvatore Giordano, nel ringraziare i presenti, ha sottolineato come l’organizzazione nissena ha avvertito l’urgenza e l’importanza di aderire a “un’organizzazione dedicata alla gestione delle emergenze con volontari competenti e qualificati in attivita di soccorso, antincendio e al supporto in tempi di pace impegnandosi con ogni mezzo e possibilità”.

La volontaria Teresa Giangreco, in rappresentanza dell’associazione, ha ringraziato gli enti presenti prima di recitare la tradizionale preghiera del volontario di protezione civile.

Il presidente dell’ANVAS Gaetano Bernunzo ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto dall’associazione nel territorio e ha ringraziato tutti i volontari per il loro impegno costante.

Un ringraziamento per l’impegno civico è arrivato anche dall’assessore del Comune di Caltanissetta con delega alla protezione civile Marcello Frangiamone e l’assessora Cettina Andaloro con delega ai servizi sociali che hanno sottolineato l’impegno e l’importanza della Protezione Civile “Pubblica Assistenza” per la sicurezza della città.

L’inaugurazione della nuova sede, traguardo raggiunto anche grazie all’impegno profuso e all’interesse della consigliera comunale Federica Scalia, in definitiva, non è stata soltanto una formale apertura di nuovi locali dove potersi riunire e programmare le attività ma un forte messaggio di presenza stabile nel territorio, di impegno per la collettività e per il benessere di tutta Caltanissetta e dei suoi cittadini.

Tutti coloro i quali vorranno conoscere meglio questa realtà per diventarne parte attiva potranno recarsi nella sede di Corso Umberto e affacciarsi a questa struttura civica che poggia le basi sul volontariato e sull’altruistico servizio.