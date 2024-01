Caltanissetta, giovedì a San Pietro il musical “Forza Venite gente”: dopo 32 anni tornano sul palco gli stessi attori

In occasione dell’ottavo centenario del primo presepe vivente di Greccio, la comunità parrocchiale di San Pietro di Caltanissetta ha organizzato un evento evocativo che riporta indietro la memoria di oltre 30 anni.

“Ripensando Forza Venite gente…32 anni dopo” è un’iniziativa che si terrà giovedì prossimo, 4 gennaio, alle 19, dopo la SS. Messa delle 18 ma è molto più di un “musical” che rievoca l’arrivo dei Re Magi alla grotta di Betlemme e la scelta di San Francesco di creare un presepe vivente.

Lo spettacolo, infatti, coinvolge gli stessi attori nisseni che 32 anni fa misero in scena per la prima volta a Caltanissetta lo storico musical conosciuto in tutto il mondo.

Da varie parti di Italia, dove adesso questi nisseni si trovano per motivi di lavoro o familiari, ritornano a Caltanissett in occasione di questa festività, per una Réunion dopo 32 anni per celebrare il poverello d’Assisi, Francesco, e la sua invenzione del Primo presepe vivente del 1223.

“Sarà un’occasione particolare, nelle feste natalizie, per chi, come me non era ancora in parrocchia 32 anni fa, ma anche un evento storico per chi era stato spettatore allora è rivedrà gli stessi attori riesibirsi e cimentarsi nella rappresentazione del musical” spiega il parroco di San Pietro Don Rino dello Spedale Alongi invitando la cittadinanza a partecipare.

Hanno accolto l’invito a esibirsi ancora una volta Valentina Botta, Bruno Burruano, Ivano Cereda, Francesco Costa, Giulia Costa, Paola Fazia, Ilenia Giammusso, Loredana Giarrusso, Marcella Ginevra, Gemma Leonardi, Massimo Minglino, Vincenzo Minglino, Clelia Parrinello, Marcella Pignatone, Silvia Pignatone, Giuseppe Rap, Carla Riggi, Marcella Sanfratello e Chiara Zito.

L’evento si svolgerà nella chiesa S. Pietro si Caltanissetta con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Nella foto: un momento della rappresentazione svolta 32 anni fa