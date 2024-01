BCsicilia Riesi: bilancio estremamente positivo per le attività svolte nel 2023

RIESI. Un bilancio di quanto fatto nel corso del 2023. E’ quanto ha proposto il presidente della sede di BCsicilia di Riesi Maria Catena Sanfilippo. “Credo che il bilancio della nostra sede di BCsicilia Riesi sia estremamente positivo per le numerose iniziative letterarie, archeologiche, artistiche e musicali portate avanti e per la loro qualità, per la caratura delle personalità a livello internazionale che abbiamo avuto l’onore di ospitare”.

Sanfilippo ha poi sottolineato: “Ci proponiamo di proseguire lungo questa strada anche se non nascondiamo le difficoltà. Riesi ha molto da dare e molto deve essere scoperto e valorizzato, speriamo di trovare collaborazione e sensibilità”.