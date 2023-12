Weekend in musica, aspettando i concerti di Capodanno. A Caltanissetta grande attesa per Irama per la notte di San Silvestro

Domani Mannarino si esibisce alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Vinicio Capossela al Nuovo Teatro Comunale di Sassari, Cristina Donà al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, Nicola Piovani alla sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Ghemon all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia, l’Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano. Venerdì Laura Pausini è al Palaflorio di Bari, Vinicio Capossela al teatro Massimo di Cagliari, Max Gazzè alla sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Tedia al Piazzale della Pace di Alghero, Maria Antonietta al Circolo Arci Mercati Generali di Catania, l’Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano. Sabato Laura Pausini è ancora al Palaflorio di Bari, Vinicio Capossela al teatro Massimo di Cagliari, Max Gazzè alla sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Mannarino al Teatro Biondo di Palermo, Rita Marcotulli al Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli, l’Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano, Nino Buonocore all’Auditorium Porta del Parco di Bagnoli (NA).

Per la notte di Capodanno, domenica 31, Ligabue canta in piazzale della Pace di Alghero (SS), Zucchero e Salmo al Molo Brin di Olbia, Marco Mengoni alla Fiera di Cagliari, Mario Biondi e Tananai in piazza Duomo a Catania, Madame in piazza Sordello a Mantova, Raf in piazza Quercia a Trani, Elodie in piazza Politeama a Palermo, a Caltanissetta c’è grande attesa per Irama che si esibirà sul palco di Viale Regina Margherita, Giuliano Palma in piazzale degli Alpini a Bergamo. Dopo un biennio in Umbria, ‘L’anno che verrà’, il capodanno di Rai1, si sposta a Crotone. Amadeus porta sul palco, tra gli altri, Annalisa, Paola e Chiara, i Ricchi e Poveri, Il Volo, Sangiovanni, Nino Frassica, The Kolors, Cristiano Malgioglio, Dargen D’Amico, gli Autogol e Maninni. Il programma concorrente andrà in onda su Canale 5 da Genova con Federica Panicucci e ospiti tra cui Albano, Orietta Berti, Iva Zanicchi e Fausto Leali insieme a Leo Gassman, Michele Bravi, Luigi Strangis e la partecipazione speciale di tutta la scuola di ‘Amici’. Nel corso della diretta saranno aperti dei collegamenti con piazza Libertà a Bari dove ci saranno le esibizioni di Ermal Meta, Coez e Frah Quintale. A Roma ci sarà il concertone al Circo Massimo con Francesca Michielin, Blanco e Lazza. Arisa, The Kolors ed Enzo Avitabile sono i protagonisti del concerto di Napoli, Emma Marrone sarà a Siena, Renga e Nek a Sassari. Lunedì primo gennaio i Pooh suonano nell’Area di Risulta di Pescara, Tosca alla Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Harlem Gospel Choir al Blue Note di Milano. Martedì Peppe Voltarelli è di scena al Centro Culturale Evangelico Dietrich Bonhoeffer di Bisaccia (AV), la PFM al teatro Politeama di Trieste. Mercoledì alla Tuscany Hall di Firenze andrà in scena Toscana and Friends, uno spettacolo di solidarietà per sostenere i cittadini colpiti dall’alluvione con Fiorella Mannoia, Piero Pelù, Irene Grandi, Francesco Gabbani, Marco Masini, Danilo Rea, Bandabardò, Dolcenera, Ginevra Di Marco, Paolo Jannacci, Peppe Voltarelli. Daniela Pes sarà allo Zo di Catania. (ANSA).