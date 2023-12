Usa: “non incoraggiamo né forniamo mezzi a Kiev per raid aerei”

Gli Stati Uniti non incoraggiano né forniscono all’Ucraina i mezzi per effettuare attacchi come quello condotto contro la località russa di Belgorod: lo hanno ribadito fonti del Dipartimento di Stato americano. Secondo il bilancio provvisorio delle vittime diffuso dal Ministero per le Situazioni di emergenza di Mosca i morti sono almeno 14 mentre i feriti sono almeno 108.

Tra i morti vi sarebbero anche due bambini mentre altri 15 minorenni risulterebbero feriti, secondo quanto comunicato dallo stesso Ministero sul suo account di Telegram. In precedenza il governatore dell’oblast di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, aveva parlato di due morti e di un numero imprecisato di feriti, invitando la popolazione a cercare riparo nei rifugi antiaerei.

Fonte: askanews