Tutti i nomi delle renne di Babbo Natale: la storia e il carattere dei magici animali che trainano la slitta

Svettano in cielo la notte della Vigilia di Natale trainando una slitta magica guidata da Babbo Natale e sulla quale è conservato un sacco che custodisce i regali di tutti i bambini del mondo.

Ma chi sono questi magici animali? E quale il loro nome?

In inglese sono conosciute come Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blixen e Rudolf.

In italiano le conosciamo come Cometa, Ballerina, Fulmine, Donnola, Freccia, Saltarello, Donato, Cupido e Rudolf.

La nona renna, in realtà, non fa parte della formazione classica, ma si unì solo in seguito al gruppo diventando forse la più famosa: Rudolf, infatti, è la renna raffigurata nei famosi maglioni natalizi.

* A dare loro il nome è stato l’americano Clement Clarke Moore che, nel 1823, ha scritto la poesia “A Visit from St. Nicholas“, nota anche come “The Night Before Christmas”. Lì, per la prima volta, ha anche descritto la fisionomia e l’aspetto di Babbo Natale proprio come oggi noi lo disegniamo.

La presenza delle renne insieme a Babbo Natale però è molto più antica e risale alle tradizioni natalizie popolari portate in America da immigrati olandesi e tedeschi.

Ciascuna renna, proprio come gli esseri umani, ha la propria personalità.

Cometa ama giocare a palla con i cerbiatti, cerca le attenzioni di chi incontra e, proprio per questo, è amata dai bambini. E’ saggia e suggerisce a chi sta con lei come comportarsi al meglio.

Ballerina ha stile ed eleganza, e ha sempre desiderato ballare. Il suo talento era stato notato anche a Broadway e c’era chi le aveva già proposto un contratto ma la renna ha sempre avuto il sogno di lavorare per Babbo Natale e portare i regali a tutti i bambini.

Fulmine è veloce, scattante e giocosa. È sempre puntuale e la prima ad arrivare alla porta quando arriva qualcuno. Durante l’anno, quando non è in volo per il mondo, si dedica all’atletica leggera.

Donnola è vanitosa e ama apparire al meglio e per questo porta sempre con sé uno specchio la vigilia di Natale. Non si sa mai chi potrebbe incontrare nel suo tragitto.

Freccia è la più bella e viene sempre notata dalle renne maschio e qualche volta approfitta del suo charme per sbattere le ciglia e ottenere quello che desidera.

Saltarello. Il suo nome deriva dall’olandese e significa “Tuono”. Ha un grande amore, il marito è sposata con Lampo. Sono la mamma e il papà del gruppo di renne e il loro ruolo è quello di educare le generazioni più giovani. Salterello ha sempre un occhio di riguardo per le compagne e si prende cura di loro controllando sempre gli zoccoli per assicurarsi che siano tutti puliti prima di intraprendere il viaggio.

Lampo è il membro più coraggioso della squadra, mai che si tira indietro o si arrende di fronte alle avversità. Incoraggia il resto della squadra anche durante le tempeste più dure per assicurarsi che consegnino con successo i loro regali in tempo per la mattina di Natale.

Cupido conquista con il suo affetto e dona a tutti il vischio. Ama i dolci e le torte e mentre Babbo Natale scende giù dal camino per lasciare i doni lei si ferma a mangiare i dolciumi che i bambini le lasciano davanti la porta. Ama cantare ma questa dote non è molto apprezzata durante il viaggio perché per tutta la notte della vigilia continua a intonare melodie senza sosta.

Rudolf è entrata nella squadra di Babbo Natale solo nel 9 con il libro di Robert L. May dal titolo “Rudolf la renna dal naso rosso“. Proprio come è successo per l’abito rosso di Babbo Natale, anche in questo caso è stata un’operazione commerciale per i grandi magazzini Montgomery Ward. La storia per bambini è diventata così celebre che Rudolf è stata inclusa nella squadra di Babbo Natale e nella sua missione di portare i doni a tutti i bambini del mondo.

La fiaba di Rudolf

C’era una volta al Polo Nord una giovane renna di nome Rudolf. Era una renna vivace e felice e adorava giocare nella neve. Ma un giorno, le altre renne notarono che aveva un naso rosso molto grande brillante e luminoso.

Fu presa in giro dalle altre per essere diversa e per dispetto non le concedevano di partecipare a tutte le loro divertenti attività e che non sarebbe mai stata scelta per trainare la slitta di Babbo Natale.

Tuttavia, una vigilia di Natale, il tempo era così nebbioso che le renne continuavano a perdersi e non potevano distribuire tutti i regali di Babbo Natale. Questi pensò che il naso di Rudolf fosse così brillante persino più del solito da poter agire come una forte luce per guidarlo sulla sua slitta.

Babbo Natale gli ha chiesto di guidare le altre renne e Rudolf scortò come luce guida la squadra tirando la slitta in quella notte buia attraverso il forte vento e la fitta nebbia. Le altre renne hanno seguito il grosso naso rosso lucido di Rudolf per rimanere in pista.

Rudolf ha fatto del suo meglio per volare più velocemente e Babbo Natale riuscì a distribuire con successo tutti i suoi regali. Rudolf è diventata una eroina perché ha salvato la notte di Natale.