Sutera, borgo Rabato Presepe vivente 2023 e turisti in arrivo

SUTERA – Quest’anno la società Caltaqua Acque di Caltanissetta S.p.a. ha dato disponibilità con proprio contributo per la realizzazione della 24sima edizione del “Presepe Vivente di Sutera” che è iniziato nei giorni 26,27 e proseguirà, il 29 e 30 Dicembre 2023 ed il 4,5,6 Gennaio 2024, all’interno del borgo Rabato, già membro del prestigioso club “I borghi più belli d’Italia”. Esprimono gratitudine per tale gesto di vicinanza l’amministrazione comunale di Sutera e la Sindaca Giuseppina Catania che sottolinea il rapporto di collaborazione fra Comune e Caltaqua, consolidato in modo continuo e proficuo in questi primi mesi di amministrazione. Viva soddisfazione infine, esprime il presidente della Kamicos Paolino Scibetta.