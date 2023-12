Sollevamento Pesi. Grandi emozioni per Giovanni Scarantino ai campionati italiani con i figli Claudio e Mirco

CALTANISSETTA. Le grandi emozioni sono quelle che ti coinvolgono in un turbinio di sensazioni indescrivibili. Poi, quelle di un padre che vede i suoi due figli protagonisti in un evento di portata nazionale a livello sportivo, parla di emozioni indimenticabili.

Come quelle che ha provato Giovanni Scarantino a Roma nel momento in cui ha visto il figlio Claudio, tesserato con le Fiamme Oro, seguito dall’altro figlio Mirco Scarantino, anche lui Fiamme Oro e tecnico accompagnatore a Roma, conquistare non solo il titolo di vice campione italiano nella categoria dei 61 kg, ma anche i record italiani Under 17.

“E’ stata una giornata piena di emozioni, una gara al cardiopalma difficile da dimenticare; vedere i tuoi figli con Mirco nella veste di Allenatore accompagnare suo fratello in pedana al Campionato Italiano Assoluto e conquistare il 2 posto della classifica Finale realizzando anche 2 record italiani… non riesco ancora a smaltire l’adrenalina che sta in corpo dentro me .. sono momenti che solo chi ha fatto l’atleta può capire. La cosa più bella è che rimarranno sempre dentro di me vi voglio bene”.