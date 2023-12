Sicilia. Atti sessuali con studente, professore risponde al gip. Avrebbe regalato due scooter, due telefoni cellulari e una playstation al minore

E’ stato interrogato e ha risposto alle domande del gip il professore di 35 anni, che insegnava presso un istituto superiore di Messina, arrestato per atti sessuali con uno studente. L’uomo, sentito dal gip Tiziana Leanza, alla presenza dei difensori ha risposto alle domande fornendo una sua versione dei fatti, ricostruendo quelli che sarebbero stati i rapporti con il minore. L’indagine, coordinata dalla Procura di Messina, aveva preso il via ad ottobre, dopo la denuncia della madre di uno studente di 17 anni, che si era accorta di qualcosa di strano nel comportamento del figlio. Dalle indagini condotte dai carabinieri della Pg e’ emerso che l’insegnante, da gennaio di quest’anno, avrebbe commesso atti sessuali con il giovane in cambio di denaro e regali. In particolare, il docente avrebbe inizialmente richiesto al ragazzo delle foto e dei video che lo ritraevano e, successivamente, lo avrebbe indotto a subire atti sessuali, dietro il corrispettivo anche di costosi regali, tra cui due scooter, due telefoni cellulari e una playstation. Intanto la procura dei Minori ha aperto anche un altro fascicolo che vedrebbe il professore vittima di estorsione da parte di alcuni minori. Sulla vicenda era intervenuta anche l’autorita’ scolastica, che aveva sospeso il professore.