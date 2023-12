San Cataldo. Il sindaco Comparato traccia il bilancio del 2023: “Il Comune è in salute e può progettare il futuro di questa Città”

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato, nell’ultimo giorno del 2023, ha inteso fare una riflessione sull’anno che va a chiudersi.

“Gli ultimi giorni dell’anno sono sempre un momento di riflessione e bilanci, ma anche di progetti per l’anno che ci accingiamo a vivere. Il 2023 è stato un anno complicato. L’uscita dal dissesto finanziario è certamente una buona notizia; mettere i conti a posto significa ricominciare a progettare assunzioni e investimenti. Anche quest’anno si è chiuso con un buon risultato di cassa: il Comune è in salute e può ora progettare il futuro di questa città. Monitoriamo costantemente la riscossione delle tasse, ricordando al Concessionario, La Soget, di attenersi sempre a quanto previsto dalla legge. Continuate a segnalarci disfunzioni e criticità.

Ma voglio dirlo: quest’anno gli uffici hanno emesso oltre 800.000 euro di avvisi di accertamento nei confronti di evasori totali. Abbiamo abolito la tassa sull’ombra, di tende e tendoni, e di questo ringrazio il Consiglio Comunale per aver aderito alla nostra proposta.

Abbiamo lavorato anche sulle altre voci di occupazione di suolo pubblico. La prossima settimana saremo finalmente nelle condizioni di procedere all’abbattimento della tassa sui passi carrabili. Non c’è dubbio e non mi nascondo: la vera sfida è quella di abbattere il costo della tassa sulla spazzatura.

Nelle prossime settimane uscirà un nuovo bando per dare contributi a famiglie in difficoltà e percettori di 104 proprio per calmierare il costo della tassa. Dopo l’apertura del Centro Comunale di Raccolta, tanto lavoro ancora da fare. Non basta aver ottenuto un lusinghiero risultato sulla raccolta differenziata del 70%, non basta.

Giornalmente raccogliamo discariche abusive, rifiuti abbandonati, da chi non ama la nostra città, le nostre campagne; multiamo i trasgressori quando li individuiamo. Abbiamo ottenuto un finanziamento per dotare il Comune di un impianto di videosorveglianza che ci darà la possibilità di controllare meglio tutto il nostro territorio.

Sappiate, come ho detto più volte, che abbiamo contestato al gestore del servizio dei rifiuti, mancati servizi per oltre 280 mila euro riferiti agli anni 2020, 2021 e parte del 2022. Perché nella gestione del servizio di igiene urbana tanto c’è ancora da fare.

Lasciatemi poi ringraziare gli Uffici comunali. Non senza difficoltà, in tanti lavorano per portare avanti, pur nella pochezza delle risorse il lavoro quotidiano. Da quando ci siamo insediati abbiamo prima stabilizzato dipendenti che ancora non avevano un contratto a tempo determinato, e infine quest’anno abbiamo aumentato il monte ore per quei dipendenti che ancora non sono a tempo pieno.

Sulle assunzioni stiamo procedendo, perché la mancanza di figure tecniche ha pesantemente condizionato la vita del nostro ente e della nostra città negli ultimi anni. Avete visto pubblicato il bando per l’assunzione di due operai sul nostro sito. Ringrazio l’Ufficio tecnico che, tra mille problemi, ancora adesso è al lavoro per portare a termine tutti i progetti, con un accordo quadro da 400 mila euro che nei prossimi mesi utilizzeremo per intervenire su strade ed edifici.

Sulle strade, se il 2022 ha visto l’intervento sulla ex SP 6, la strada che porta alla stazione, intervenendo anche su un guard rail abbattuto da parecchi anni, nel 2023 siamo intervenuti su Gabara e ancora sul quartiere di Santa Germana, e ancora la prima parte di via Regina Elena. A breve inizieremo la ristrutturazione della scuola di Cristo Re, completeremo i lavori alla Capuana, dopo i lavori portati a termine alla Lambruschini e alla Corso Unità di Italia.

Ma la nostra attenzione per la scuola significa anche far partire la mensa con i giusti tempi, come è avvenuto quest’anno. Tanto ancora da fare, ma penso anche agli interventi fatti quest’anno sul cimitero, sulla biblioteca comunale, sulla scuola Belvedere, su cui torneremo, i prossimi ormai vicini sul teatro e ancora tanti altri.

La viabilità extraurbana, senz’altro è un obiettivo che ancora non siamo riusciti a realizzare, il 2024 dovrà anche essere l’anno di questi interventi. E ancora, abbiamo messo a lavoro i percettori di reddito di cittadinanza. Abbiamo accreditato il Comune per usufruire del servizio civile e aperto aule studio.

Cerchiamo di dare supporto alle associazioni sportive; a volte siamo riusciti a farlo, a volte no, ma dalla scorsa settimana il nostro stadio ha finalmente un’illuminazione come non se ne erano mai viste. Tutte le torri faro. Amministriamo una città viva, culturalmente frizzante.

Finalmente nel 2023 si è tornati a una settimana santa ricca e completa, dopo il COVID insieme e di concerto con tutte le realtà associative abbiamo organizzato una bellissima settimana santa e da mesi siamo al lavoro per reperire i fondi per quella del 2024.

Ma il 2023 è stato anche un anno di concerti, di sagre, della ciambella e del cavatuna, tante le associazioni che devo ringraziare per il loro contributo. E ancora nel campo della sanità, lottiamo contro la desertificazione sanitaria. Lo abbiamo ripetuto più volte: oltre cinque milioni di investimento sulle nostre strutture sanitarie, sul nostro ospedale, sugli ambulatori, ma è la mancanza di medici a preoccuparci.

Ad ottobre di quest’anno, una delle sale operatorie dell’ospedale è tornata in funzione, si torna ad operare a San Cataldo. Ma è un punto di partenza. E poi la fiera, ancora una volta organizzata in una location che dà la possibilità di godersi in sicurezza giostre e bancarelle. Guardando al futuro, il 2024 ci presenta nuove sfide. Una su tutte: riuscire a rispondere alle esigenze della nostra cittadinanza in maniera veloce, rilanciare la centralità della nostra città, essere attrattori di investimenti”.