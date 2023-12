Prete si innamora di una parrocchiana e fugge lasciando la chiesa chiusa

Un prete si innamora di una parrocchiana e fugge, lasciando un’intera comunità senza guida. E’ successo in un paesino della Valle del Sele, tra Avellino e Salerno. Il sacerdote, come riferito da Tgcom24, si sarebbe innamorato di una parrocchiana di Battipaglia organizzando anche una fuga. Ad accorgersene sarebbero stati i fedeli che hanno trovato di punto in bianco la parrocchia chiusa, senza alcuna spiegazione.

Ai fedeli aveva detto che doveva recarsi in missione in Africa. In realtà, pare che ciò non sia avvenuto. S’è invece registrata la sparizione contemporanea sia del prete che della parrocchiana, e la chiesa è rimasta chiusa.

La Curia è corsa immediatamente ai ripari. Il periodo natalizio è ricco di liturgie e preparazioni e la parrocchia non poteva rimanere scoperta. Per questo è stato subito affidato ad un altro religioso l’onere di sostituire il prete in fuga. Curia che non conferma la notizia, ma le voci di paese sì: troppo intimi gli atteggiamenti tra il sacerdote e la parrocchiana. E la “sparizione” di entrambi nello stesso momento ha dato la certezza di verità al gossip. (Tgcom24)